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फरीदाबाद। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में आयोजित एलुमनाई मीट में पूर्व छात्राओं ने अपने करियर और सफलता के अनुभव साझा किए। उन्होंने वर्तमान छात्राओं को मेहनत और आत्मविश्वास से आगे बढ़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम में महापौर प्रवीण जोशी मुख्य अतिथि रहीं। मानव रचना इंस्टीट्यूट के प्रो-वाइस चांसलर डॉ. नरेश ग्रोवर और तकनीकी शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक नरेंद्र कुमार विशिष्ट अतिथि रहे। प्राचार्या मीनू वर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने तकनीकी शिक्षा को महिलाओं की आत्मनिर्भरता का माध्यम बताया। संवाद