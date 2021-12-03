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Faridabad News: आईटीआई में एससीवीटी ट्रेड में दाखिले की तारीख बढ़ी

Wed, 09 Sep 2026 12:30 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:30 AM IST
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Admission date for SCVT trades in ITIs extended.
एनसीवीटी ट्रेड में दाखिला लेने वाले छात्रों को नहीं मिलेगा लाभ
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संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। आईटीआई में एससीवीटी (स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग) ट्रेड में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों को राहत मिली है। विभाग ने इन ट्रेड में दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ाकर 19 सितंबर कर दी है। हालांकि इसका लाभ एनसीवीटी ट्रेड में दाखिला लेने वाले छात्रों को नहीं मिलेगा।
एनसीवीटी ट्रेड में दाखिले की प्रक्रिया पहले तय समय के अनुसार ही पूरी हो चुकी है। ऐसे में एससीवीटी ट्रेड में सीट पाने के इच्छुक छात्रों के पास दाखिले के लिए अब अतिरिक्त समय है। इससे पहले एससीवीटी ट्रेड में दाखिले की अंतिम तिथि 10 सितंबर निर्धारित की गई थी। अब इसे नौ दिन बढ़ाकर 19 सितंबर कर दिया गया है। इससे उन छात्रों को फायदा होगा, जो किसी कारण से निर्धारित समय तक दाखिला नहीं ले सके थे। छात्र संबंधित आईटीआई में उपलब्ध सीटों और ट्रेड की जानकारी लेकर दाखिला प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि बढ़ाई गई तिथि केवल एससीवीटी ट्रेड पर लागू होगी। एनसीवीटी (नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग) ट्रेड में दाखिले के लिए इस अवधि में कोई नया अवसर नहीं दिया गया है। ऐसे में छात्रों को दाखिला लेने से पहले यह देखना होगा कि उनकी पसंद का ट्रेड एससीवीटी के अंतर्गत आता है या एनसीवीटी के। इस अवधि के दौरान जिन छात्रों ने पहले से एनसीवीटी ट्रेड ली हुई है, वह अपना दाखिला अगर कैंसिल कराना चाहते हैं, तो वह भी नहीं कर सकेंगे।
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एनसीवीटी की बहुत सीटेंं खाली

जिले के नौ आईटीआई संस्थानों में कुल 2180 सीटें हैं। इनमें से करीब 55 प्रतिशत सीटों पर दाखिले हो चुके हैं, जबकि लगभग 45 प्रतिशत सीटें अभी भी खाली हैं। ऐसे में एससीवीटी ट्रेड की दाखिला तिथि बढ़ने से खाली सीटों को भरने की उम्मीद है। वहीं, एनसीवीटी ट्रेड में बड़ी संख्या में सीटें होने के बावजूद छात्रों को दाखिले के लिए दोबारा मौका नहीं मिला है।
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एससीवीटी और एनसीवीटी में अंतर

एससीवीटी यानी स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग राज्य स्तर की संस्था है, जबकि एनसीवीटी राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण से जुड़ी व्यवस्था है। एससीवीटी के प्रमाणपत्र मुख्य रूप से संबंधित राज्य में मान्य होते हैं, जबकि एनसीवीटी के प्रमाणपत्र देशभर में रोजगार और आगे की पढ़ाई के लिए अधिक व्यापक मान्यता रखते हैं।
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