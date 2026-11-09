Faridabad News: आगरा और अलीगढ़ रूट पर चलाई जा रहीं अतिरिक्त बसें

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संवाद न्यूज एजेंसीबल्लभगढ़। वैसे तो दिवाली के बाद दूसरे दिन भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है लेकिन इस बार तीसरे दिन 11 नवंबर को मनाया जाएगा। बहनों को भाइयों के घर पहुंचने में कोई परेशानी न हो इसके लिए रोडवेज विभाग की ओर से अतिरिक्त बसों का संचालन किया जा रहा है। डिपो की ओर से सोमवार को भी आगरा व अलीगढ़ रूट पर 5-5 अतिरिक्त बसों का संचालन किया गया।डिपो की ओर से रोजाना करीब 130 बसों का संचालन किया जाता है। जिसमें अलीगढ़, आगरा, मथुरा, पंचकूला, अमृतसर, चंडीगढ़, हमीरपुर, हरिद्वार आदि रूटों पर बसें चलाई जाती हैं। 11 नवंबर भाई दूज के चलते डिपो की ओर से आगरा व अलीगढ़ रूट पर अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। ड्यूटी इंचार्ज जगदीश ने बताया कि डिपो की ओर से आगरा व अलीगढ़ रूट पर अतिरिक्त बसों का संचालन करने के लिए 10 -10 अस्थायी परमिट लिए हैं।महिलाओं को नहीं मिलेगी फ्री सेवाइस बार भाई दूज पर महिलाओं को मुफ्त बस सेवा का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि, रोडवेज में पहले से लागू किराये में छूट के नियम जारी रहेंगे। इसके तहत पांच साल तक के बच्चों का सफर निशुल्क रहेगा, जबकि 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को टिकट में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। अन्य महिलाओं को सामान्य किराया देना होगा।