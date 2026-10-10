Faridabad News: खाद संग अन्य उत्पाद बेचे तो होगी कार्रवाई

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पलवल। रबी सीजन में किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने और जबरन अन्य उत्पादों की बिक्री रोकने के लिए शनिवार को उप कृषि निदेशक कार्यालय में बैठक हुई। उप कृषि निदेशक डॉ. जगीर सिंह ने अधिकारियों और थोक विक्रेताओं को निर्देश दिए। कहा कि खाद के साथ अन्य उत्पाद जबरन बेचने या शिकायत मिलने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। किसानों की समस्याओं का समय पर समाधान करने और पात्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश भी दिए। संवाद