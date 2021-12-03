Faridabad News: प्रेम नगर में अतिक्रमण पर कार्रवाई, 25 से अधिक झुग्गियां तोड़ीं
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:19 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:19 AM IST
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अवैध रूप से किए गए पानी व बिजली के कनेक्शन भी हटाए
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने शुक्रवार को सेक्टर-18 स्थित प्रेम नगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। प्राधिकरण ने 25 से अधिक झुग्गियों को तोड़ दिया। एचएसवीपी की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और अवैध रूप से किए गए पानी व बिजली के कनेक्शन भी हटाए। कार्रवाई के दौरान इलाके में काफी देर तक स्थानीय लोगों ने हंगामा किया।
एचएसवीपी की टीम ने जेसीबी की मदद से झुग्गियों को हटाना शुरू किया। कार्रवाई के दौरान किसी तरह के विरोध की आशंका को देखते हुए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। अधिकारियों के अनुसार सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए यह कार्रवाई की गई।
वहीं, स्थानीय लोगों ने प्राधिकरण की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। स्थानीय महिला नैनी ने बताया कि वह पिछले करीब चार दशक से प्रेम नगर में रह रही हैं। उनका आरोप है कि एचएसवीपी की ओर से पहले कोई सूचना नहीं दी गई और अचानक टीम पुलिस बल के साथ पहुंच गई। इसके बाद झुग्गियों को तोड़ना शुरू कर दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कार्रवाई से पहले उन्हें सामान हटाने तक का पर्याप्त समय नहीं दिया गया। झुग्गियां टूटने के बाद कई परिवारों के सामने रहने की समस्या खड़ी हो गई है। लोगों ने प्रशासन से पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है।
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने शुक्रवार को सेक्टर-18 स्थित प्रेम नगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। प्राधिकरण ने 25 से अधिक झुग्गियों को तोड़ दिया। एचएसवीपी की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और अवैध रूप से किए गए पानी व बिजली के कनेक्शन भी हटाए। कार्रवाई के दौरान इलाके में काफी देर तक स्थानीय लोगों ने हंगामा किया।
एचएसवीपी की टीम ने जेसीबी की मदद से झुग्गियों को हटाना शुरू किया। कार्रवाई के दौरान किसी तरह के विरोध की आशंका को देखते हुए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। अधिकारियों के अनुसार सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए यह कार्रवाई की गई।
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वहीं, स्थानीय लोगों ने प्राधिकरण की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। स्थानीय महिला नैनी ने बताया कि वह पिछले करीब चार दशक से प्रेम नगर में रह रही हैं। उनका आरोप है कि एचएसवीपी की ओर से पहले कोई सूचना नहीं दी गई और अचानक टीम पुलिस बल के साथ पहुंच गई। इसके बाद झुग्गियों को तोड़ना शुरू कर दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कार्रवाई से पहले उन्हें सामान हटाने तक का पर्याप्त समय नहीं दिया गया। झुग्गियां टूटने के बाद कई परिवारों के सामने रहने की समस्या खड़ी हो गई है। लोगों ने प्रशासन से पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है।
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