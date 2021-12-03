फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   ACs kept breaking down repeatedly; orders issued to refund the amount.

Faridabad News: बार-बार खराब हो रहे थे एसी, रकम लौटाने के आदेश

Mon, 07 Sep 2026 01:27 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:27 AM IST
विज्ञापन
ACs kept breaking down repeatedly; orders issued to refund the amount.
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने की सुनवाई
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। बार-बार खराब हो रहे एसी की समस्या दूर नहीं होने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने वोल्टास लिमिटेड को उपभोक्ता को आठ हजार रुपये लौटाने के आदेश दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष अमित अरोड़ा और सदस्य इंदिरा भादाना की पीठ ने शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया।


अशोका एंक्लेव, सेक्टर-37 निवासी मोहम्मद रफात खान ने आयोग में वोल्टास लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दी थी। उन्होंने मई 2020 में 1.5 टन का विंडो एसी खरीदा था। करीब चार साल बाद मई 2024 में एसी के कंप्रेसर, गैस लीकेज और कॉपर कॉयल में खराबी आने लगी। कंपनी के तकनीशियनों ने कई बार मरम्मत की और पीसीबी भी बदली, लेकिन समस्या दूर नहीं हुई। अप्रैल 2025 में एसी ने फिर कूलिंग करना बंद कर दिया। वोल्टास ने आयोग में कहा कि एसी करीब 5 साल पुराना है और उसकी 1 साल की मानक वारंटी समाप्त हो चुकी थी। कंपनी के अनुसार इसके बावजूद सद्भावना के तहत कई बार निशुल्क सर्विस दी गई। आयोग ने एसी की उम्र और वारंटी समाप्त होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए शिकायत आंशिक रूप से स्वीकार की और कंपनी को आठ रुपये लौटाने के आदेश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed