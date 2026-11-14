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Faridabad News: भाइयों पर गोली चलाने वाला आरोपी पुलिस रिमांड पर

Sat, 14 Nov 2026 11:57 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:57 PM IST
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Accused who opened fire on brothers is in police remand
फरीदाबाद। कार हटाने के मामूली विवाद में चचेरे भाइयों पर गोली चलाने वाले आरोपी जसवंत को पुलिस ने शनिवार को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने उसे दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
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जसवंत ने चार भाइयों पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई थी। इसमें प्रशांत और प्रिंस गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यह घटना 12 नवंबर की रात भारत कॉलोनी में हुई थी। पीयूष अपने चचेरे भाइयों के साथ दिल्ली रेलवे स्टेशन जा रहे थे, तभी ब्रेजा कार से रास्ता देने को लेकर विवाद हुआ। पुलिस अब आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। लाइसेंस जारी करने के नियमों का पालन हुआ या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। ब्यूरो
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