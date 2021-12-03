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फरीदाबाद। पूर्व सांसद चौ. बृजेंद्र सिंह ने भाजपा पर वोट चोरी कर हरियाणा सहित कई राज्यों में सरकार बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गलत हथकंडे अपनाकर कांग्रेस समर्थित लोगों के वोट कटवाए जा रहे हैं और जनता के जनादेश को प्रभावित किया जा रहा है। अब धीरे-धीरे जनता के सामने इसकी सच्चाई उजागर हो रही है। पूर्व सांसद एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के गांव झाड़सेंतली में आयोजित वोट बचाओ, लोकतंत्र बचाओ चौपाल को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव मुकेश हेतराम डागर ने किया। कार्यक्रम में मुकेश डागर ने बृजेंद्र सिंह का पगड़ी और माला पहनाकर स्वागत किया। ब्यूरो