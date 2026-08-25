Faridabad News: तीन महिलाओं पर ईंट से हमला करने का आरोप
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 10:47 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 10:47 PM IST
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फरीदाबाद। ग्रीनफील्ड कॉलोनी में गेट का ताला तोड़ने से रोकने पर तीन महिलाओं पर श्वेता शर्मा सैनी के बाल पकड़कर मारपीट करने और ईंट से हमला करने का आरोप है। श्वेता के अनुसार आरोपियों ने लात-घूंसों से पीटा और जान से मारने की धमकी भी दी।
श्वेता ने पुलिस को बताया कि बारिश और सीवर ओवरफ्लो होने के कारण उनकी गली में 4-5 फुट तक पानी भर जाता है। इसी वजह से गली के लोगों की सहमति से तेज बारिश के दौरान केशव मार्ग की तरफ वाला गेट बंद रखने और आने-जाने के लिए गेट नंबर 11 खोलने का निर्णय लिया गया था। शिकायत के अनुसार 24 अगस्त को करीब 12:15 बजे साशा नामक महिला और उसके साथ रहने वाला एक दंपती केशव मार्ग वाले गेट का ताला तोड़ रहे थे। श्वेता, रूबी और नीरू ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। आरोप है कि श्वेता वीडियो बनाने लगी तो तीनों ने उसके बाल पकड़ लिए और रास्ता रोककर लात-घूंसों से मारपीट शुरू कर दी। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि श्वेता की मेडिकल रिपोर्ट में 5 चोटें दर्ज हैं। थाना सूरजकुंड ने मेडिकल रिपोर्ट और शिकायत के आधार पर तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। संवाद
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श्वेता ने पुलिस को बताया कि बारिश और सीवर ओवरफ्लो होने के कारण उनकी गली में 4-5 फुट तक पानी भर जाता है। इसी वजह से गली के लोगों की सहमति से तेज बारिश के दौरान केशव मार्ग की तरफ वाला गेट बंद रखने और आने-जाने के लिए गेट नंबर 11 खोलने का निर्णय लिया गया था। शिकायत के अनुसार 24 अगस्त को करीब 12:15 बजे साशा नामक महिला और उसके साथ रहने वाला एक दंपती केशव मार्ग वाले गेट का ताला तोड़ रहे थे। श्वेता, रूबी और नीरू ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। आरोप है कि श्वेता वीडियो बनाने लगी तो तीनों ने उसके बाल पकड़ लिए और रास्ता रोककर लात-घूंसों से मारपीट शुरू कर दी। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि श्वेता की मेडिकल रिपोर्ट में 5 चोटें दर्ज हैं। थाना सूरजकुंड ने मेडिकल रिपोर्ट और शिकायत के आधार पर तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। संवाद
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