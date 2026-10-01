Faridabad News: झपटमारी की वारदात में आरोपी पकड़ा

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पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, सेक्टर-58 निवासी व्यक्ति ने थाना सेक्टर-58 में शिकायत दी थी कि वह शराब ठेके के पास पकौड़े की दुकान लगाता है। 29 सितंबर की रात वह दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवक वहां पहुंचे और उसका मोबाइल झपटकर फरार हो गए। शिकायत के आधार पर थाना सेक्टर-58 में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। संवाद

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फरीदाबाद। झपटमारी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच सेक्टर-30 की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान गांव सुनपेड़ निवासी अजीत के रूप में हुई है।