Faridabad News: साइबर ठगी में आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार सुभाष कॉलोनी निवासी व्यक्ति के पास अज्ञात नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को क्रेडिट कार्ड विभाग से बताकर कहा कि कार्ड इस्तेमाल नहीं करने पर बंद हो जाएगा और सक्रिय रखने के लिए 4,400 रुपये जमा कराने होंगे। इसके बाद उसे एक वेबसाइट पर जाकर कार्ड संबंधी जानकारी भरने के लिए कहा गया। जानकारी भरने के कुछ देर बाद कार्ड से दो बार में 1,43,850 रुपये निकल गए। शिकायत पर साइबर थाना बल्लभगढ़ में प्राथमिकी दर्ज की गई। संवाद

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फरीदाबाद। क्रेडिट कार्ड सक्रिय करने के नाम पर एक लाख 43 हजार रुपये की साइबर ठगी के मामले में साइबर थाना बल्लभगढ़ पुलिस ने बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले आरोपी विश्वास उर्फ गोलू निवासी मंगोलपुरी, पश्चिमी दिल्ली को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पहले गिरफ्तार खाताधारकों से खाता लेकर साइबर ठगों को उपलब्ध कराया था।