Faridabad News: साइबर ठगी में आरोपी गिरफ्तार
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 10:53 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 10:53 PM IST
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फरीदाबाद। जम्मू में लोन रिकवरी का काम करने वाले रोहित (28) को साइबर थाना एनआईटी की टीम ने फोन हैक कर 1.95 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी के बैंक खाते में ठगी की 97 हजार रुपये की रकम ट्रांसफर हुई थी।
पुलिस ने 24 अगस्त को उसे जम्मू से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार सेक्टर-21सी निवासी व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि अज्ञात व्यक्ति ने उसका मोबाइल फोन हैक कर बैंक खाते से 1.95 लाख रुपये निकाल लिए। शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने बैंक लेनदेन और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उस खाते की पहचान की, जिसमें ठगी की रकम का हिस्सा पहुंचा था। संवाद
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पुलिस ने 24 अगस्त को उसे जम्मू से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार सेक्टर-21सी निवासी व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि अज्ञात व्यक्ति ने उसका मोबाइल फोन हैक कर बैंक खाते से 1.95 लाख रुपये निकाल लिए। शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने बैंक लेनदेन और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उस खाते की पहचान की, जिसमें ठगी की रकम का हिस्सा पहुंचा था। संवाद
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