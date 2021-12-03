Faridabad News: अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म का आरोप, आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस ने उसे 17 सितंबर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, पीड़ित महिला ने शिकायत में आरोप लगाया कि अभिषेक पिछले कई वर्षों से उसकी अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने व जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। शिकायत के आधार पर सेक्टर-58 थाने में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई। पूछताछ में सामने आया कि महिला और अभिषेक की मुलाकात राजस्थान में एक मेले के दौरान हुई थी। दोनों ने एक-दूसरे के मोबाइल नंबर लिए और बातचीत शुरू हो गई। संवाद

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फरीदाबाद। अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी देकर महिला से दुष्कर्म करने के आरोप में सेक्टर-58 थाना पुलिस ने आरोपी अभिषेक कुमार बैरवा को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजस्थान के सवाई माधोपुर का रहने वाला है और फिलहाल मयूर विहार, दिल्ली में रह रहा था।