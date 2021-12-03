Faridabad News: शिविर में कुल 101 यूनिट रक्त एकत्रित

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फरीदाबाद। एनआईटी-5 स्थित केएल मेहता दयानंद महिला महाविद्यालय में बुधवार को यूथ रेड क्रॉस (वाईआरसी) एवं राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद, रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली स्वास्तिक आरंभ और बीके अस्पताल के सहयोग से लगाया गया। इसमें विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों ने रक्तदान किया। शिविर में कुल 101 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। कार्यक्रम में एमडीईएस के अध्यक्ष डॉ. आनंद मेहता मुख्य अतिथि रहे। कॉलेज की प्राचार्या डॉ. मीनू दुआ ने रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया। संवाद