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यह घटना 22 नवंबर की रात करीब 12:30 बजे हुई। हादसे के समय मकान की पहली मंजिल पर परिवार सो रहा था, लेकिन कोई इसकी चपेट में नहीं आया। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग जाग गए और बाहर निकल आए। स्थानीय लोगों के अनुसार, कार में तीन युवक सवार थे जो हादसे के बाद मौके से भाग गए। पड़ोसियों ने मकान मालिक को घटना की जानकारी दी। पुलिस को अभी तक लिखित शिकायत नहीं मिली है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद

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फरीदाबाद। मुजेसर थाना क्षेत्र की संजय कॉलोनी में रविवार देर रात तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर दुकान में जा घुसी। टक्कर से शटर टूट गया, कार के एयरबैग खुले और उसमें सवार तीन युवक मौके से भाग गए।