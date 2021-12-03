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फरीदाबाद। बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में एक परिवार को अपनी बेटी का शव पोस्टमार्टम के लिए नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में ले जाना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि उनके पास शव वाहन की व्यवस्था नहीं है। शव वाहन क्षेत्रीय नगर आयुक्त कार्यालय और रेडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से उपलब्ध होते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जयंत आहूजा ने कहा कि एंबुलेंस केवल मरीजों और हादसे में घायल लोगों के लिए है। उन्होंने शव वाहन की व्यवस्था के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र भी लिखा है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल कर्मचारियों ने शव वाहन उपलब्ध कराने में मदद नहीं की। इस मजबूरी में उन्हें कूड़ा उठाने वाले वाहन का सहारा लेना पड़ा। यह घटना सरकारी अस्पतालों में शव वाहन की उपलब्धता पर सवाल उठाती है। संवाद