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Faridabad News: साइबर ठगी के 12 मामलों में 42 आरोपी गिरफ्तार

Sun, 11 Oct 2026 06:58 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 06:58 PM IST
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42 accused arrested in 12 cases of cyber fraud
संवाद न्यूज एजेंसी
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फरीदाबाद। साइबर ठगी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन से नौ अक्तूबर के बीच 12 मामलों में 42 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 83.66 लाख रुपये बरामद किए, जबकि शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 9.11 लाख रुपये विभिन्न बैंक खातों में फ्रीज कराए हैं। इस दौरान 230 शिकायतों का निस्तारण भी किया गया।
पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय हिमाद्री कौशिक के नेतृत्व में तीनों साइबर थानों की टीमों ने कार्रवाई की। साइबर थाना एनआईटी ने तीन, सेंट्रल ने चार और बल्लभगढ़ ने पांच मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में दीपक, आशीष, अमित, संदीप, अनुराग, शिवम, विशाल, संजीव, गौरव, अमन, इमरान, यासिर, गौतम, राहुल, नीरज और रोहित समेत 42 लोग शामिल हैं।
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पुलिस ने लोगों से अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने और ओटीपी या बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी साझा नहीं करने की अपील की है। साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।
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