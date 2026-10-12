Faridabad News: पुलिस की पाठशाला में 300 विद्यार्थियों को किया जागरूक

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। पुलिस ने 12 अक्तूबर को ‘पुलिस की पाठशाला’ के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों को नशामुक्ति, साइबर अपराध, महिला सुरक्षा और कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। थाना सेक्टर-58 और सामुदायिक पुलिसिंग सेल की संयुक्त पहल से आयोजित कार्यक्रम में करीब 250 से 300 विद्यार्थियों और संस्थान के सदस्यों ने भाग लिया।कार्यक्रम में विद्यार्थियों को ऑनलाइन ठगी से बचने, अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने और ओटीपी, पासवर्ड व बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करने के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही सोशल मीडिया का सुरक्षित इस्तेमाल करने और साइबर अपराध होने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई।पुलिसकर्मियों ने छात्राओं को महिला सुरक्षा, कानूनी संरक्षण और व्यक्तिगत सुरक्षा के उपाय बताए। अधिवक्ता ने कानूनी अधिकारों और निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी। विद्यार्थियों को आपात स्थिति में डायल-112 के माध्यम से पुलिस सहायता लेने के बारे में भी बताया गया।नशे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों की जानकारी देकर युवाओं को इससे दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के सवालों के जवाब देकर उनकी शंकाओं का समाधान भी किया गया।