{"_id":"6abe98ebe6f66ec86a08506e","slug":"16000-applications-to-add-names-to-the-voter-list-faridabad-news-c-26-1-fbd1023-81546-2026-10-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Faridabad News: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 16 हजार आवेदन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Faridabad News: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 16 हजार आवेदन

नोएडा ब्यूरो

Updated Thu, 01 Oct 2026 11:01 PM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 11:01 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

