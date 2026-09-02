Faridabad News: ताइक्वांडो में जिले की 15 बालिकाएं दिखाएंगी दमखम
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:12 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:12 PM IST
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पंचकुला में चार सितंबर से आयोजित होगी प्रतियोगिता
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) की बालिकाओं की ताइक्वांडो प्रतियोगिता चार सितंबर से पंचकुला में शुरू होगी। इसमें जिले की 15 खिलाड़ी विभिन्न आयु वर्गों में हिस्सा लेंगी। इसको लेकर खिलाड़ियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और टीम बृहस्पतिवार को पंचकुला के लिए रवाना होगी।
प्रतियोगिता में अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग की खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगी। आयोजकों के अनुसार चार सितंबर को प्रतियोगिता में शामिल होने वाली सभी टीमों पहुंचेगी। इसके बाद टीम मीटिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों को प्रतियोगिता से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।
पांच सितंबर को अंडर-14 आयु वर्ग के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद छह सितंबर को अंडर-17 और सात सितंबर को अंडर-19 वर्ग की खिलाड़ी मुकाबलों में उतरेंगी। फरीदाबाद की खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) की बालिकाओं की ताइक्वांडो प्रतियोगिता चार सितंबर से पंचकुला में शुरू होगी। इसमें जिले की 15 खिलाड़ी विभिन्न आयु वर्गों में हिस्सा लेंगी। इसको लेकर खिलाड़ियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और टीम बृहस्पतिवार को पंचकुला के लिए रवाना होगी।
प्रतियोगिता में अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग की खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगी। आयोजकों के अनुसार चार सितंबर को प्रतियोगिता में शामिल होने वाली सभी टीमों पहुंचेगी। इसके बाद टीम मीटिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों को प्रतियोगिता से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।
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पांच सितंबर को अंडर-14 आयु वर्ग के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद छह सितंबर को अंडर-17 और सात सितंबर को अंडर-19 वर्ग की खिलाड़ी मुकाबलों में उतरेंगी। फरीदाबाद की खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है।
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