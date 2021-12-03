कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव और शिकायत प्रक्रिया की दी जाएगी जानकारीअमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। हरियाणा में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े पॉश (पीओएसएच) प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद से इस अभियान का शुभारंभ किया। इसके तहत जिले की करीब 1250 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और महिला एवं बाल विकास विभाग की महिला कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।यह प्रशिक्षण कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, कानूनी अधिकारों और शिकायत निवारण प्रक्रिया पर केंद्रित होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग, फरीदाबाद, विजयश्री एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट तथा लोकल कम्प्लेंट्स कमेटी की चेयरपर्सन एडवोकेट विजयश्री अत्री के संयुक्त तत्वावधान में यह पहल आयोजित की गई है। इसका उद्देश्य महिला कर्मचारियों को कानून की जानकारी देकर उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और आत्मविश्वासी बनाना है। कार्यक्रम में विपुल गोयल ने कहा कि महिला सशक्तीकरण के बिना विकसित भारत की कल्पना अधूरी है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में महिलाओं को सुरक्षित, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। मुख्य प्रशिक्षक और ट्रस्ट की संस्थापक एडवोकेट विजयश्री अत्री ने पॉश एक्ट के कानूनी प्रावधानों और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अधिकारों की जानकारी ही महिलाओं को उत्पीड़न के खिलाफ प्रभावी ढंग से आवाज उठाने में सक्षम बनाती है।