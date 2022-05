{"_id":"62884fca9ee27f092c34618b","slug":"fake-call-center-busted-in-delhi-paschim-vihar-six-including-four-women-arrested","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Fake Call Center: पहले सीखा तरीका, फिर करने लगी ठगने, 300 लोगों को बनाया शिकार, देते थे ये झांसा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Sat, 21 May 2022 08:10 AM IST