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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Evaded the police for five years; apprehended with weapons

Delhi NCR News: पांच साल तक पुलिस को देता रहा चकमा, हथियारों के साथ दबोचा गया

Fri, 06 Nov 2026 09:13 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 09:13 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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नई दिल्ली।
दिल्ली में हत्या के मामले में पांच साल से फरार चल रहे घोषित अपराधी को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 49 वर्षीय मोहम्मद अजीम नदाफ के रूप में हुई है। वह दिल्ली के महेंद्र पार्क थाने में दर्ज हत्या के मामले में वांछित था। आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक, आरोपी को अदालत ने 31 अक्टूबर 2026 को भगोड़ा घोषित किया था। इसके अलावा वह हत्या के प्रयास के एक अन्य मामले में भी वांछित था।
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