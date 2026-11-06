Delhi NCR News: पांच साल तक पुलिस को देता रहा चकमा, हथियारों के साथ दबोचा गया

विज्ञापन





नई दिल्ली।

दिल्ली में हत्या के मामले में पांच साल से फरार चल रहे घोषित अपराधी को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 49 वर्षीय मोहम्मद अजीम नदाफ के रूप में हुई है। वह दिल्ली के महेंद्र पार्क थाने में दर्ज हत्या के मामले में वांछित था। आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक, आरोपी को अदालत ने 31 अक्टूबर 2026 को भगोड़ा घोषित किया था। इसके अलावा वह हत्या के प्रयास के एक अन्य मामले में भी वांछित था।