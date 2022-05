{"_id":"626edde6b440ef3b81487290","slug":"drunk-friends-had-a-fight-broke-head-with-a-brick-after-an-argument-in-a-vaishali-bar","type":"story","status":"publish","title_hn":"बार में बवाल : नशे में दोस्तों का हुआ झगड़ा, कहासुनी के बाद फोड़ दिया ईंट से सिर ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उत्तर प्रदेश Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 02 May 2022 12:52 AM IST