दिल्ली: पुलिस ने राहुल, प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, आकाशवाणी भवन में जबरन घुसने का आरोप

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पुलिस ने बुधवार को बताया कि दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस सांसदों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा तथा अन्य इंडिया ब्लॉक सांसदों के मंगलवार को भारतीय चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान आकाशवाणी भवन परिसर में बिना अनुमति के प्रवेश करने के संबंध में एफआईआर दर्ज की है।बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को हटाने और एसआईआर खत्म करने की मांग को लेकर विपक्ष के 19 दलों ने मंगलवार को संसद से निर्वाचन सदन तक मार्च निकाला। पुलिस ने इसे संसद मार्ग पर रोक दिया तो राहुल गांधी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य सांसदों के साथ संसद मार्ग स्थित आकाशवाणी भवन में घुसकर धरने पर बैठ गए थे।उन्होंने सीईसी से मुलाकात होने तक उठने से इन्कार कर दिया। धरना 8 घंटे चला। रात 8 बजे के बाद पुलिस सभी सांसदों को हिरासत में किंग्सवे कैंप लेकर गई और धरना खत्म कराया। रात 10 बजे राहुल समेत सभी सांसदों को रिहा कर दिया गया।