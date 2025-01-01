Delhi NCR News: खोरी कलां में पेयजल संकट, ग्रामीणों ने एसडीम से लगाई गुहार

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तावडू। उपमंडल के गांव खोरी कलां में पेयजल आपूर्ति की समस्या को लेकर ग्रामीणों में परेशानी बढ़ती जा रही है। नियमित रूप से पानी की सप्लाई नहीं होने के चलते ग्रामीणों को पीने और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी जुटाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि कई बार कई-कई दिनों तक पानी उपलब्ध नहीं हो पाता, जिससे सबसे अधिक परेशानी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा से जुड़ी समस्या का जल्द समाधान कराया जाए। शिकायत में वार्ड मेंबर आजाद अली, शांति देवी, हेमलता, संता देवी, देवान्ती देवी, दुर्गा यादव, मुनिया देवी, लियाकत पूर्व चेयरमैन, जिला सचिव सहित अन्य ग्रामीणों ने हस्ताक्षर किए हैं।