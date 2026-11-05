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व्यापारियों की नाराजगी बरकरार: ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने राहुल गांधी को लिखा पत्र, रैलियों पर सवाल उठाए

Thu, 05 Nov 2026 10:13 AM IST
अनुज कुमार एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 05 Nov 2026 10:13 AM IST
सार

ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने राहुल गांधी को विरोध पत्र लिखा है। संगठन ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों से व्यापार ठप होने और कांग्रेस की रैलियों पर सवाल उठाए हैं।

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Disgruntled traders from Confederation of All India Traders letter to Rahul Gandhi
राहुल गांधी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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 कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से सीएआईटी ने देश भर के व्यापारी समुदाय की गहरी पीड़ा और नाराजगी को सामने रखा है। संगठन ने दिल्ली में पिछले एक महीने से व्यावसायिक गतिविधियों में लगातार हो रहे व्यवधानों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

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सीएआईटी ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि ये व्यवधान राजनीतिक रैलियों के कारण उत्पन्न हुए हैं। विरोध प्रदर्शनों और विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों ने भी इसमें योगदान दिया है। इन गतिविधियों के चलते राजधानी दिल्ली में व्यापारिक कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। संगठन ने विशेष रूप से 1 नवंबर, 2026 को आयोजित कांग्रेस की एक रैली पर सवाल उठाया है। 
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सीएआईटी ने कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न समूहों के प्रदर्शनों को दिए जा रहे समर्थन पर चिंता जताई है। यह समर्थन पिछले एक महीने की अवधि के दौरान जारी रहा है। व्यापारी समुदाय का मानना है कि ऐसी गतिविधियां उनके कारोबार के लिए बड़ी चुनौती बन गई हैं।


सीएआईटी ने पत्र में कहा है कि लगातार हो रहे इन प्रदर्शनों से व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दिल्ली की सड़कों पर बार-बार होने वाले जमावड़े से ग्राहकों की आवाजाही कम हुई है। इससे व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अपनी दैनिक बिक्री में कमी का सामना करना पड़ रहा है। संगठन ने राहुल गांधी से इस मामले में हस्तक्षेप करने और समाधान खोजने का आग्रह किया है।

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