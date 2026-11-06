संशोधित डेट शीट के साथ : सीबीएसई 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और प्रवेश परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई डेटशीटतारीख...................................समय...................................विषय16 फरवरी...................................10:30 से 12:30 बजे...................................चित्रकला17 फरवरी...................................10:30 से 1:30 बजे...................................गणित (बेसिक और स्टैंडर्ड)18 फरवरी...................................10:30 से 12:30 बजे...................................ऑटोमोटिव, फाइनेंशियल मार्केट, ब्यूटी एंड वेलनेस, फूड प्रोडक्शन, मल्टीमीडिया, डाटा साइंस19 फरवरी...................................10:30 से 1:30 बजे...................................गृह विज्ञान20 फरवरी...................................10:30 से 1:30 बजे...................................बिजनेस के तत्व, उर्दू कोर्स-बी22 फरवरी...................................10:30 से 1:30 बजे...................................विज्ञान23 फरवरी....................................10:30 से 12:30 बजे...................................पर्यटन का परिचय24 फरवरी...................................10:30 से 12:30 बजे...................................कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस25 फरवरी...................................10:30 से 12:30 बजे...................................रिटेल, सिक्योरिटी, कृषि, बैंकिंग, मार्केटिंग, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रानिक्स, फाउंडेशन स्किल, डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन26 फरवरी...................................10:30 से 1:30 बजे...................................अंग्रेजी (कम्युनिकेटिव), अंग्रेजी (लैंग्वेज एंड लिटरेचर)27 फरवरी...................................10:30 से 1:30 बजे...................................सिंधी, मलयालम, ओड़िया, असमिया, कन्नड़, नेपाली, कोकबोरोक1 मार्च...................................10:30 से 1:30 बजे...................................अरबी, संस्कृत, राई, गुरूंग, तामांग, शेर्पा2 मार्च...................................10:30 से 12:30 बजे...................................फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर3 मार्च...................................10:30 से 1:30 बजे...................................हिंदी कोर्स-ए और हिंदी कोर्स-बी4 मार्च...................................10:30 से 1:30 बजे...................................उर्दू कोर्स-ए, पंजाबी, बंगाली, तमिल, मराठी, गुजराती, मणिपुरी, तेलुगु-तेलंगाना5 मार्च...................................10:30 से 1:30 बजे...................................तेलुगु, रूसी, फारसी, लिम्बू, लेप्चा5 मार्च...................................10:30 से 12:30 बजे...................................कारनेटिक म्यूजिक वोकल, कारनेटिक म्यूजिक एमईएल आईएनएस5 मार्च...................................10:30 से 12:30 बजे...................................कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत के विषय6 मार्च...................................10:30 से 1:30 बजे...................................फ्रेंच8 मार्च...................................10:30 से 1:30 बजे...................................सामाजिक विज्ञान9 मार्च...................................10:30 से 1:30 बजे...................................तिब्बती, जर्मन, एनसीसी, भोटी, बोडो, जापानी, स्पेनिश, भूटिया, कश्मीरी, मीजो, थाई, भाषा मेलायू, एलीमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसीतारीख..............................समय.......................................................विषय16 फरवरी..............................10:30 से 1:30 बजे..............................भौतिक विज्ञान17 फरवरी..............................10:30 से 1:30 बजे..............................इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ब्यूटी एंड वेलनेस, हॉर्टिकल्चर, कॉस्ट अकाउंटिंग17 फरवरी..............................10:30 से 12:30 बजे..............................भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी और कथकली नृत्य18 फरवरी..............................10:30 से 1:30 बजे..............................शारीरिक शिक्षा19 फरवरी..............................10:30 से 1:30 बजे..............................बायोटेक्नोलॉजी, उद्यमिता, शॉर्टहैंड (अंग्रेजी और हिंदी)19 फरवरी..............................10:30 से 12:30 बजे..............................लैंड ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएट20 फरवरी..............................10:30 से 1:30 बजे..............................इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, मास मीडिया स्टडीज20 फरवरी..............................10:30 से 12:30 बजे..............................डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन22 फरवरी..............................10:30 से 1:30 बजे..............................एनसीसी, ऑटोमोटिव, फैशन स्टडीज23 फरवरी..............................10:30 से 1:30 बजे..............................अकाउंटेंसी24 फरवरी..............................10:30 से 12:30 बजे..............................पेंटिंग, ग्राफिक्स, स्कल्पचर, एप्लाइड आर्ट25 फरवरी..............................10:30 से 1:30 बजे..............................भूगोल26 फरवरी..............................10:30 से 1:30 बजे..............................ऑफिस प्रोसीजर, लाइब्रेरी साइंस26 फरवरी..............................10:30 से 12:30 बजे..............................अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन27 फरवरी..............................10:30 से 1:30 बजे..............................रसायन विज्ञान1 मार्च..............................10:30 से 1:30 बजे..............................उर्दू इलेक्टिव, संस्कृत इलेक्टिव, उर्दू कोर, इंश्योरेंस, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, फूड न्यूट्रिशन1 मार्च..............................10:30 से 12:30 बजे..............................कर्नाटक संगीत वोकल, कर्नाटक संगीत म्यूजिक, कर्नाटक संगीत एमइएल आईएनएस, कर्नाटक संगीत मृदंगम2 मार्च..............................10:30 से 1:30 बजे..............................मनोविज्ञान3 मार्च..............................10:30 से 1:30 बजे..............................पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, सिंधी, मराठी, गुजराती, मणिपुरी, मलयालम, ओड़िया, असमिया, कन्नड़, अरेबिक, तिब्बतियन, फ्रेंच, जर्मन, रूसी, फारसी, नेपाली, लिंबो, लेप्चा, तेलुगु-तेलंगाना, बोडो, तांगकुल, जापानी, भूटिया, स्पेनिश, कश्मीरी, मीजो4 मार्च..............................10:30 से 1:30 बजे..............................फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर4 मार्च..............................10:30 से 12:30 बजे..............................योग5 मार्च..............................10:30 से 1:30 बजे..............................अंग्रेजी कोर और अंग्रेजी इलेक्टिव6 मार्च..............................10:30 से 1:30 बजे..............................फूड प्रोडक्शन, हेल्थ केयर6 मार्च..............................10:30 से 12:30 बजे..............................डिजाइन8 मार्च..............................10:30 से 1:30 बजे..............................पर्यटन, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन9 मार्च..............................10:30 से 1:30 बजे..............................गणित और एप्लाइड गणित11 मार्च..............................10:30 से 1:30 बजे..............................गृह विज्ञान12 मार्च..............................10:30 से 1:30 बजे..............................टाइपोग्राफी और कंप्यूटर एप्लीकेशन13 मार्च..............................10:30 से 1:30 बजे..............................हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव15 मार्च..............................10:30 से 12:30 बजे..............................हिंदुस्तानी संगीत वोकल, हिंदुस्तानी संगीत एइएल-आईएएस और हिंदुस्तानी म्यूजिक पीइआर-आइएनएस16 मार्च..............................10:30 से 1:30 बजे..............................अर्थशास्त्र17 मार्च..............................10:30 से 12:30 बजे..............................फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर18 मार्च..............................10:30 से 1:30 बजे..............................मार्केटिंग19 मार्च..............................10:30 से 1:30 बजे..............................राजनीति विज्ञान20 मार्च..............................10:30 से 12:30 बजे..............................आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस22 मार्च..............................10:30 से 1:30 बजे..............................भारत की ज्ञान परंपरा, भोटी, कोकबोरोक, बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी24 मार्च..............................10:30 से 12:30 बजे..............................कथक नृत्य25 मार्च..............................10:30 से 1:30 बजे..............................जीव विज्ञान27 मार्च..............................10:30 से 1:30 बजे..............................इतिहास29 मार्च..............................10:30 से 1:30 बजे..............................फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, कृषि, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, सेल्समैनशिप30 मार्च..............................10:30 से 1:30 बजे..............................समाजशास्त्र31 मार्च..............................10:30 से 1:30 बजे..............................कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, सूचना प्रौद्योगिकी1 अप्रैल..............................10:30 से 1:30 बजे..............................बिजनेस स्टडीज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन6 अप्रैल..............................10:30 से 1:30 बजे..............................संस्कृत कोर, टैक्सेशन7 अप्रैल..............................10:30 से 12:30 बजे..............................मल्टीमीडिया, डाटा साइंस7 अप्रैल..............................10:30 से 1:30 बजे..............................टेक्सटाइल डिजाइन8 अप्रैल..............................10:30 से 1:30 बजे..............................लीगल स्टडीज9 अप्रैल..............................10:30 से 1:30 बजे..............................रिटेल, वेब एप्लीकेशन