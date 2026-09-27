Delhi NCR News: डीएससीआई में कैंसर मरीजों के लिए डेंटल ओपीडी शुरू

विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली। कैंसर मरीजों को रेडियोथेरेपी से पहले दांतों की जांच और उपचार के लिए अब दूसरे अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट (डीएससीआई) ने मरीजों के लिए अलग डेंटल ओपीडी शुरू की है। यहां रोजाना 7 से 10 मरीजों की जांच और उपचार किया जा रहा है।कैंसर के इलाज से पहले मरीजों के दांतों और मुंह की स्थिति की जांच की जाती है। संक्रमण, कैविटी या मसूड़ों की समस्या मिलने पर पहले उसका उपचार किया जाता है, ताकि रेडियोथेरेपी के दौरान मुंह और दांतों से जुड़ी जटिलताओं को कम किया जा सके। डीएससीआई के क्लिनिकल एंड प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी विभाग की एचओडी डॉ. प्रज्ञा शुक्ला ने बताया कि कैंसर उपचार से पहले ओरल और डेंटल जांच जरूरी है। पहले मरीजों को इसके लिए जीटीबी अस्पताल भेजा जाता था। अब यह सुविधा संस्थान में ही उपलब्ध है।सप्ताह में तीन दिन ओपीडीडेंटल ओपीडी मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को संचालित होती है। यहां जांच के साथ जरूरत के अनुसार उपचार भी किया जाता है। इससे मरीजों को दूसरे अस्पताल जाने और रिपोर्ट लेकर लौटने की जरूरत नहीं पड़ती।