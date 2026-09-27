त्योहारों पर ट्रेनों की नहीं रहेगी टेंशन: रेलवे चलाएगा 11 जोड़ी विशेष ट्रेन, इन शहरों को जाने वालों को सहूलियत
उत्तर रेलवे त्योहारों की भीड़ को देखते हुए जम्मू, कटरा, वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज, बिहार और पूर्वी भारत के लिए 11 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाएगा, जिनके कुल 332 फेरे होंगे।
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त्योहारों के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने कई मार्गों पर विशेष ट्रेनों का संचालन करने का फैसला किया है। इसके तहत जम्मू, कटरा, वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज, बिहार और पूर्वी भारत के शहरों के लिए 11 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों के अलग-अलग मार्गों पर कुल 332 फेरे होंगे। इसके अलावा नई दिल्ली-हावड़ा विशेष ट्रेन के संचालन के दिन भी बढ़ाए गए हैं।
रेलवे के अनुसार, वाराणसी-जम्मू तवी विशेष ट्रेन 04610/04609 हर सप्ताह चलेगी। जम्मू तवी से यह ट्रेन 1 अक्तूबर से 26 नवंबर और वाराणसी से 2 अक्तूबर से 27 नवंबर तक चलेगी। रास्ते में पठानकोट कैंट, जालंधर कैंट, लखनऊ और सुल्तानपुर समेत कई स्टेशनों पर ठहराव होगा। इसके अलावा श्री माता वैष्णो देवी कटरा-वाराणसी विशेष ट्रेन 04604/04603 के 18 फेरे होंगे। कटरा से यह 4 अक्तूबर से 29 नवंबर और वाराणसी से 5 अक्तूबर से 30 नवंबर तक चलेगी। इसी तरह नई दिल्ली-श्री माता वैष्णो देवी कटरा विशेष ट्रेन 04081/04082 के 28 फेरे होंगे। नई दिल्ली से यह 12 से 25 अक्तूबर और कटरा से 13 से 26 अक्तूबर तक प्रतिदिन चलेगी।
बिहार और पूर्वी भारत के लिए भी ट्रेनें
शकरबस्ती-दरभंगा विशेष ट्रेन 04098/04097 छह दिन सप्ताह में चलेगी। इसके 104 फेरे निर्धारित किए गए हैं। यह 1 अक्टूबर से 29 नवंबर तक चलेगी। इसी तरह श्री गंगानगर-समस्तीपुर विशेष ट्रेन के 14, मालदा टाउन-आनंद विहार के 16 और न्यू जलपाईगुड़ी-गोमती नगर विशेष ट्रेन के 18 फेरे होंगे। हरिद्वार और प्रयागराज के लिए जबलपुर-हरिद्वार-जबलपुर विशेष ट्रेन 01703/01704 के 10 फेरे होंगे। यह 22 अक्टूबर से 19 नवंबर तक चलेगी। जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन विशेष ट्रेन 01707/01708 भी 10 फेरे लगाएगी। प्रयागराज-हजरत निजामुद्दीन विशेष ट्रेन 04183/04184 के 14 फेरे 20 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक निर्धारित है। इसी तरह अन्य ट्रेनों का भी संचालन किया जाएगा।