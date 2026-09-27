त्योहारों पर ट्रेनों की नहीं रहेगी टेंशन: रेलवे चलाएगा 11 जोड़ी विशेष ट्रेन, इन शहरों को जाने वालों को सहूलियत

रेलवे के अनुसार, वाराणसी-जम्मू तवी विशेष ट्रेन 04610/04609 हर सप्ताह चलेगी। जम्मू तवी से यह ट्रेन 1 अक्तूबर से 26 नवंबर और वाराणसी से 2 अक्तूबर से 27 नवंबर तक चलेगी। रास्ते में पठानकोट कैंट, जालंधर कैंट, लखनऊ और सुल्तानपुर समेत कई स्टेशनों पर ठहराव होगा। इसके अलावा श्री माता वैष्णो देवी कटरा-वाराणसी विशेष ट्रेन 04604/04603 के 18 फेरे होंगे। कटरा से यह 4 अक्तूबर से 29 नवंबर और वाराणसी से 5 अक्तूबर से 30 नवंबर तक चलेगी। इसी तरह नई दिल्ली-श्री माता वैष्णो देवी कटरा विशेष ट्रेन 04081/04082 के 28 फेरे होंगे। नई दिल्ली से यह 12 से 25 अक्तूबर और कटरा से 13 से 26 अक्तूबर तक प्रतिदिन चलेगी।