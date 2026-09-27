24 साल बाद हत्यारोपी गिरफ्तार: भाई की आत्महत्या का बदला लेने के लिए किया कत्ल, सिर कुचलकर उतारा था मौत के घाट

फिरोज कलाम को 15 फरवरी, 2002 को तुगलकाबाद के पास जंगल में ले गया और पत्थरों से उसका सिर कुचल दिया। इसके बाद आरोपी बिहार लौट गया और कलाम के बारे में गलत जानकारी दी। इंस्पेक्टर विनय कुमार, एसआई विकास सोलंकी और एसआई रितेश कुमार की टीम ने पिछले दो महीनों में बिहार समेत संदिग्ध जगहों पर लगभग 30 छापे मारे। आरोपी ने अपने पैतृक गांव से संपर्क तोड़ लिया था। आखिरकार पुलिस टीम ने उसे गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर में रेडीमेड गारमेंट बनाने और एक्सपोर्ट करने वाली एक फैक्ट्री में काम करते हुए गिरफ्तार कर लिया।