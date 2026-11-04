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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Deliberations held on connecting the youth with the Indian knowledge tradition

Delhi NCR News: भारतीय ज्ञान परंपरा से युवाओं को जोड़ने पर हुआ मंथन

Wed, 04 Nov 2026 08:45 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 08:45 PM IST
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- यंग थिंकर्स कॉन्फ्लुएंस 2026 का प्री-कॉन्फ्लुएंस कार्यक्रम संपन्न
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नई दिल्ली। भारतीय ज्ञान प्रणाली और युवा पीढ़ी के बीच संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से बुधवार को इंडिया हैबिटेट सेंटर के गुलमोहर हॉल में यंग थिंकर्स कॉन्फ्लुएंस 2026 का प्री-कॉन्फ्लुएंस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका विषय ‘इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड यूथ : लर्निंग इट द भारतीय वे’ रहा। कार्यक्रम में पद्मश्री सम्मानित आरवीएस मणि मुख्य अतिथि रहे। द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट की अध्यक्ष नीरा मिश्रा और प्रो. शशिबाला ने भी विचार रखे। अध्यक्षता इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक प्रो. केजी सुरेश ने की। आयोजन यंग थिंकर्स फोरम, दिल्ली के सहयोग से हुआ। संवाद
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