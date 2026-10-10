Delhi NCR News: एआई और थ्रीडी इफेक्ट से हाईटेक होंगी दिल्ली की रामलीलाएं

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कहीं चार मंजिला मंच तो कहीं 221 फुट का रावणअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली में रविवार से रामलीलाओं का मंचन शुरू हो रहा है। इस बार रामकथा के पारंपरिक प्रसंगों को आधुनिक तकनीक के साथ प्रस्तुत करने की तैयारी है। प्रमुख रामलीला कमेटियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर ग्राफिक्स, एनीमेशन, थ्रीडी मैपिंग, एलईडी स्क्रीन और डिजिटल साउंड जैसी तकनीकों का उपयोग किया है।लालकिला मैदान से रोहिणी, अशोक विहार, पीतमपुरा और द्वारका तक भव्य मंच और पंडाल तैयार किए गए हैं। फिल्मी कलाकार, विशाल मंच, डिजिटल दृश्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम दर्शकों को लुभाएंगे। लव कुश रामलीला कमेटी ने लालकिला मैदान में मीनाक्षी मंदिर की तर्ज पर भव्य पंडाल बनाया है। कमेटी अध्यक्ष अर्जुन कुमार के अनुसार, चार मंजिला मंच पर रामलीला का मंचन होगा। एआई आधारित विजुअल इफेक्ट, कंप्यूटर ग्राफिक्स और थ्रीडी मैपिंग से प्रमुख प्रसंग प्रभावशाली बनेंगे।सीता हरण को हवा में दिखाने और युद्ध के दृश्यों में विशेष विजुअल इफेक्ट का इस्तेमाल होगा। इसी लालकिला मैदान में नव श्री धार्मिक लीला कमेटी की रामलीला भी खास आकर्षण होगी। कमेटी 11 अक्तूबर को भजन क्लबिंग का आयोजन करेगी, जिसका उद्देश्य युवाओं को भारतीय संस्कृति से जोड़ना है।अन्य प्रमुख रामलीलाएंपीतमपुरा में केशव रामलीला कमेटी 120 फुट लंबे और तीन मंजिला भव्य मंच पर रामलीला का मंचन करेगी। मैदान में एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी, जिससे दूर बैठे दर्शक भी मंचन देख सकेंगे। दर्शकों के बैठने, पार्किंग और बच्चों के मनोरंजन के लिए झूलों की व्यवस्था है। आदर्श रामलीला कमेटी अशोक विहार फेज-2 धार्मिक परंपरा, स्थानीय सहभागिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर जोर देगी। दर्शकों की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जा रहा है।द्वारका में विशेष आकर्षणद्वारका सेक्टर-10 में द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी 221 फुट ऊंचे रावण का दहन करेगी, जो मुख्य आकर्षण होगा। सोसाइटी के अध्यक्ष एवं मुख्य संरक्षक आकाश राजेश गहलोत के अनुसार, यहां थ्रीडी विजुअल, हाईटेक साउंड सिस्टम और बड़ी संख्या में कलाकारों के साथ भव्य मंचन की तैयारी है।