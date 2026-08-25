दिल्ली: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले पुलिस अलर्ट, शाहजाद भट्टी की हमले की साजिश का इनपुट, 2000 से अधिक रडार पर

आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले पाकिस्तान में मौजूद आतंकी शाहजाद भट्टी द्वारा दिल्ली के बाहरी इलाकों में बम धमाके या पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने की साजिश के इनपुट मिले हैं। इन गंभीर खुफिया इनपुट के बाद दिल्ली पुलिस समेत देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। दिल्ली पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है और 2,000 से अधिक लोगों की गतिविधियों पर नजर रख रही है। इनमें घोषित अपराधी, जमानत पर बाहर संदिग्ध व्यक्ति और साक्ष्यों के अभाव में रिहा किए गए लोग शामिल हैं।

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खुफिया आकलन में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान कम तीव्रता वाले हमले की आशंका जताई गई है। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर जनहानि के बजाय भय पैदा करना और सुर्खियां बटोरना हो सकता है। खुफिया सूचनाओं से संकेत मिलता है कि शाहजाद भट्टी दिल्ली में हमला करने की साजिश रच रहा है। वह इस योजना को अंजाम देने के लिए प्रतिबंधित बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के सदस्यों की मदद ले सकता है। ये इनपुट भारत द्वारा 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी से कुछ सप्ताह पहले आए हैं।