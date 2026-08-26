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दिल्ली लक्ष्मी योजना: रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को मिला उपहार, सीएम रेखा ने सौंपा 2500 रुपये का लाभार्थी पत्र

Wed, 26 Aug 2026 12:40 PM IST
Vijay Singh Pundir आदित्य पाण्डेय, अमर उजाला, नई दिल्ली
आदित्य पाण्डेय, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Wed, 26 Aug 2026 12:40 PM IST
सार

योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जानी है। सरकार के मुताबिक जिन महिलाओं को लाभार्थी पत्र सौंपे जाएंगे, उनके खातों में योजना की राशि आना शुरू हो जाएगी। 

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Beneficiary letters for the Lakshmi Yojana handed over to women in Delhi
दिल्ली लक्ष्मी योजना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिल्ली की महिलाओं के लिए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा घोषित दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत लाभ मिलने का इंतजार खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 26 अगस्त को तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित विशेष कार्यक्रम में करीब 2,500 लाभार्थी महिलाओं को आधिकारिक लाभार्थी पत्र सौंपे। तालकटोरा स्टेडियम में 2500 महिलाओं को कार्यक्रम में शामिल किया गया और 65 महिलाओं को मंच पर बुलाकर पत्र दिया गया। बाकी महिलाओं को भी 1 सितंबर से पहले तक पत्र मिल जाएंगे।

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मैं दिल्ली की बहनों को खुश देखकर बहुत खुश हूं : सीएम रेखा गुप्ता
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर कहा, 'दिल्ली के लिए यह बात हमने पहले दिन ही कह दी थी कि दिल्ली की बहनों को 2,500 रुपए देना हमारा संकल्प है, तो आज दिल्ली लक्ष्मी योजना को वास्तविक रूप से जनता तक पहुंचाने वाले इस दिन पर मैं दिल्ली की बहनों को खुश देखकर बहुत खुश हूं। 1 अगस्त को हमने इस योजना को शुरू किया और सिर्फ 1 महीने के अंदर 9.5 लाख के करीब बहनों ने इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से 2,500 की योजना की पहली ढाई हजार लाभार्थियों को हमने अप्रूवल लेटर भेज दिया है और 1 सितंबर को उनके खातों में अगस्त महीने का पैसा पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी तय तारीख को इस योजना का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। यह लगातार चलने वाली योजना है।'
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'पीएम मोदी की एक-एक गारंटी पूरी कर रहीं सीएम'
केंद्रीय मंत्री और दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा, जब से रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हैं, मोदी की एक-एक गारंटी पूरी कर रही हैं, दिल्ली की करीब 9 लाख महिलाओं ने इस योजना पर यकीन किया और फॉर्म भरा है, अब उनको लाभ देना शुरू किया जा रहा है। पहले होली पर सिलेंडर दिया, अब दिवाली पर आएगा, पिंक कार्ड से मुफ्त बस के साथ सफर सुगम किया है। दिल्ली में 9वीं पास करने वाली सभी बेटियों को साइकिल देने का काम शुरू किया है, अगले साल भी जो बच्चियां 9वीं में जाएंगी, उनको भी साइकिल दी जाएंगी। अब हर घर को बिजली का मीटर लगेंगे, करीब 2.5 लाख घरों में मीटर लगेगा।
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एलजी तरनजीत सिंह संधू ने दी बधाई
उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा, रक्षाबंधन के मौके पर ये स्कीम, एक ब्लेसिंग है। हमारे देश में नारी को पहले से सबसे ऊंचा स्थान है, गुरुनानक देव ने कहा है कि महिलाएं ही हैं, जो राजा और विद्वान को जन्म देती हैं। पीएम मोदी ने महिलाओं को मजबूत करने के लिए सप्तधारा योजना शुरू किया है। इसमें नारीशक्ति सबसे मजबूत है। दिल्ली लक्ष्मी योजना की पहली किस्त को अप्रूवल किया गया है। पहला डीबीटी का काम आज से शुरू किया गया है। इस रक्षाबंधन पर हमारा संकल्प है कि दिल्ली की हर महिला, सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान से जिए। सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं।

1 सितंबर से बैंक खातों में आएगी राशि
योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जानी है। सरकार के मुताबिक जिन महिलाओं को लाभार्थी पत्र सौंपे जाएंगे, उनके खातों में योजना की राशि आना शुरू हो जाएगी। 1 सितंबर से लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर किए जाने की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।

9.20 लाख पंजीकरण, 6.63 लाख आवेदन अंतिम रूप से जमा
दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए मंगलवार रात 8 बजे तक 9,20,590 महिलाओं ने पंजीकरण कराया, जबकि इनमें से 6,63,215 आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं। ऐसे में योजना को लेकर महिलाओं के बीच बड़ी संख्या में आवेदन सामने आए हैं। सरकार की ओर से बुधवार को आयोजित कार्यक्रम को योजना के क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पहले चरण में करीब 4,000 महिलाओं को लाभार्थी पत्र दिए गए। उसके बाद पात्रता प्रक्रिया पूरी करने वाली अन्य महिलाओं को भी योजना का लाभ दिया जाएगा।

विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए 2,500 रुपये मासिक सहायता वाली दिल्ली लक्ष्मी योजना का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद इस योजना को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की गई। अब 26 अगस्त को लाभार्थी पत्र वितरण के साथ योजना जमीन पर दिखाई देने लगेगी।

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