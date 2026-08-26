बदला मौसम का मिजाज: नोएडा में तेज बारिश, कई इलाकों में जलभराव, दिल्ली में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान

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Delhi: IMD scientist Naresh Kumar says, “At present, a low-pressure area has formed, whose position is currently over South Uttar Pradesh and adjoining North-East Madhya Pradesh. Under its influence, we estimate that today there could be extremely heavy rainfall over South-West… pic.twitter.com/Ow2iLS5Otx विज्ञापन विज्ञापन — IANS (@ians_india) August 26, 2026

मौसम विभाग ने दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर-पूर्व मध्य प्रदेश पर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आईएमडी वैज्ञानिक नरेश कुमार के अनुसार, आज कई क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा की संभावना है। आज दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश में 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश का अनुमान है, जिसके लिए लाल अलर्ट जारी किया गया है।कल से बारिश में कमी आएगी, लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर छिटपुट भारी बारिश हो सकती है। उत्तर-पश्चिम के शेष हिस्सों में अगले दिनों में खास बारिश नहीं होगी। लेकिन 30 तारीख के बाद उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना है। एनसीआर दिल्ली के लिए आज यलो अलर्ट है, जहां हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। कल दिल्ली-एनसीआर में बारिश और कम होकर कुछ स्थानों पर बहुत हल्की बारिश हो सकती है।