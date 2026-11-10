दिल्ली में गोवा सा आनंद: यमुना में क्रूज सैर, म्यूजिकल फाउंटेन और फूड कोर्ट; नए टूरिस्ट स्पॉट की पूरी जानकारी

परिवार के मनोरंजन के लिए भी होंगी सुविधाएं

पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि रिवर सफारी दिल्ली में पर्यटन का नया अनुभव देगी। यहां म्यूजिकल फाउंटेन के जरिये भगवान श्रीकृष्ण की गाथा और यमुना की महिमा प्रस्तुत की जाएगी। बच्चों के लिए प्ले जोन, गेमिंग गतिविधियां, क्रिएटिव जोन और फूड कोर्ट भी विकसित किए गए हैं। यमुना किनारे इकोलॉजिकल ट्रेल्स और वॉकिंग ट्रेल्स बनाए गए हैं।



सोनिया विहार में यात्रियों की सुविधा के लिए तटवर्ती टर्मिनल, दो फ्लोटिंग जेट्टी, टिकट काउंटर, प्रतीक्षालय, पार्किंग और व्यावसायिक दुकानें बनाई गई हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक क्रूज के लिए चार्जिंग स्टेशन, पेयजल, शौचालय और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था की गई है।



इस परियोजना को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, डीडीए, दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम के समन्वय से विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यमुना की सफाई के प्रयास भी लगातार आगे बढ़ा रही है।