जेएनयू यौन उत्पीड़न मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व प्रोफेसर की बर्खास्तगी रोकी; जेएनयू को नोटिस, मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के एक आदेश पर रोक लगा दी है। यह आदेश प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोईजाम को सेवा से बर्खास्त करने से संबंधित था। उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे।

विज्ञापन

हाईकोर्ट ने जेएनयू अधिकारियों को नोटिस भी जारी किया है। यह नोटिस अंगोमचा बिमोल अकोईजाम द्वारा दायर याचिका पर दिया गया है। अकोईजाम ने अपनी सेवाओं की समाप्ति के खिलाफ अदालत का रुख किया था।जेएनयू ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के आधार पर उन्हें बर्खास्त करने का निर्णय लिया था। हाईकोर्ट के इस कदम से अकोईजाम को अंतरिम राहत मिली है। कोर्ट ने जेएनयू प्रशासन से इस मामले में जवाब मांगा है। यह रोक अकोईजाम की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद लगाई गई है। हाई कोर्ट अब इस मामले की विस्तृत सुनवाई करेगा।