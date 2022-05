{"_id":"62846e1558f9bf52ae3c8f86","slug":"delhi-government-seeks-a-detailed-report-from-mcd-over-bulldozer-action-in-city-starting-from-1-april","type":"story","status":"publish","title_hn":"दिल्ली: केजरीवाल सरकार ने तीनों निगमों से मांगी बुलडोजर चलाने पर रिपोर्ट, देना होगा 1 अप्रैल से अब तक का पूरा डाटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Wed, 18 May 2022 09:26 AM IST