केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(सीपीसीबी) द्वारा आज सवेरे जारी आंकड़ों के अनुसार एम्स के आसपास का एक्यूआई 326 दर्ज किया गया है और पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार का एक्यूआई 252 रिकॉर्ड किया गया है जिसे हवा की खराब श्रेणी में रखा गया है।

#WATCH | Delhi: Air Quality Index (AQI) around AIIMS is 326, categorised as 'Very Poor', as per the CPCB (Central Pollution Control Board). (Visuals shot at 06:50 am) https://t.co/HJzLni3iW7 — ANI (@ANI) November 22, 2026

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मौसम विभाग के वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान के अनुसार, 24 नवंबर तक दिल्ली का एक्यूआई खराब श्रेणी में बना रह सकता है। अगले छह दिनों में हवा की गुणवत्ता खराब से बेहद खराब श्रेणी में पहुंचने की आशंका है।मौसम विभाग के मुताबिक, अगले चार दिनों में हवा की रफ्तार और प्रदूषकों के फैलाव की स्थिति में उतार-चढ़ाव रहेगा। 22 नवंबर को वेंटिलेशन इंडेक्स 5200 और 23 नवंबर को 6000 वर्ग मीटर प्रति सेकंड रहने का अनुमान है। 24 नवंबर को इसके घटकर 3000 पर आने की संभावना है। इस दिन प्रदूषकों का फैलाव सबसे कमजोर रह सकता है। वहीं, मिक्सिंग डेप्थ 22 नवंबर को 1400 मीटर, 23 नवंबर को 1150 मीटर और 24 नवंबर को घटकर 1000 मीटर रहने का अनुमान है। इससे प्रदूषण बढ़ने की आशंका है।मौसम विभाग ने 22 और 23 नवंबर की सुबह हल्के से मध्यम कोहरे का अनुमान जताया है। दोपहर में उत्तर-पश्चिम दिशा से 20-22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इससे पहले शनिवार को सफदरजंग हवाई अड्डे पर सुबह दृश्यता घटकर 500 मीटर रह गई थी, जो सुबह 8:30 बजे बढ़कर 1000 मीटर हो गई।