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जामिया में टीचर्स एसोसिएशन का मुद्दा फिर से गरमाया-जामिया के करीब 100 शिक्षकों ने कुलपति को लिखा पत्रअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली।जामिया मिल्लिया इस्लामिया में शिक्षक संघ बहाली का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। जामिया के करीब 100 शिक्षकों ने कुलपति प्रो. मजहर आसिफ को पत्र लिखकर जामिया टीचर्स एसोसिएशन (जेटीए) कार्यालय की सील खोलने और एसोसिएशन की जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाने की मांग की है।पत्र के अनुसार जामिया प्रशासन ने नवंबर 2022 में टीचर्स एसोसिएशन को भंग कर दिया था। उस समय एसोसिएशन ने अपने संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के तहत चुनाव की अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद प्रशासन ने एसोसिएशन के कार्यालय को सील कर दिया। इससे एसोसिएशन की गतिविधियां ठप हो गई है। इस कारण कमजोर वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की प्रक्रिया भी अटक गई।इस फैसले के खिलाफ टीचर्स एसोसिएशन ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। 28 अक्तूबर 2025 को कोर्ट ने टीचर्स एसोसिएशन के चुनाव से संबंधित जामिया के आदेशों को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने एसोसिएशन को बहाल करने और जामिया प्रशासन के हस्तक्षेप के बिना चुनाव कराने का निर्देश दिया। मगर, एक साल से अधिक का समय बीतने के बावजूद अभी तक चुनाव नहीं हुए है। हालांकि इस बीच चुनाव कराने के लिए एक समिति का गठन किया गया। समिति ने कुछ बैठक भी की हैं। लेकिन चुनाव प्रक्रिया दोबारा कराने को लेकर प्रक्रिया बेहद धीमी है। आखिरी बार टीचर्स एसोसिएशन का चुनाव 2020 में हुआ था। जामिया में करीब 600 टीचर्स की फैकल्टी है।