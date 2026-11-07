1984 सिख दंगा: 150 परिवारों को सरकारी नौकरी, सीएम रेखा बोलीं- कोई पात्र परिवार सहायता से वंचित नहीं रहेगा

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के आवास पर संवाद

1984 सिख विरोधी नरसंहार के पीड़ित परिवारों के साथ कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान गुप्ता ने प्रभावित परिवारों के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने उनके संघर्षों और न्याय के लिए लंबे इंतजार को सुना। मुख्यमंत्री ने 1984 की घटनाओं को केवल दंगे नहीं बताया। उन्होंने कहा कि यह दो समूहों के बीच संघर्ष नहीं, बल्कि निर्दोष लोगों पर एकतरफा हमला था। गुप्ता ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा 2015 में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) का भी उल्लेख किया। इस दल ने मामलों की फिर से जांच में सहायता की। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाना प्रशासनिक कर्तव्य से अधिक एक नैतिक जिम्मेदारी है।