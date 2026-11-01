फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   DDA briefed farmers on the land pooling policy

Delhi NCR News: डीडीए ने किसानों को दी लैंड पूलिंग नीति की जानकारी

Sun, 01 Nov 2026 06:07 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 06:07 PM IST
विज्ञापन
गैर-भागीदार भूमि मालिकों को योजना में शामिल होने के लिए किया प्रोत्साहित
विज्ञापन

नई दिल्ली। डीडीए ने रिफॉर्म उत्सव के तहत जोन पी-एक के खेड़ा कलां गांव में जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें लैंड पूलिंग नीति को लेकर किसानों और अन्य संबंधित पक्षों से संवाद किया गया। अधिकारियों ने मास्टर प्लान दिल्ली-2047 के तहत प्रस्तावित विकास नीतियों और उनके लाभों की जानकारी दी। कार्यक्रम में लैंड पूलिंग, उच्च घनत्व गलियारा (एचडीसी), परिवहन केंद्रित विकास (टीओडी) और कम घनत्व क्षेत्र (एलडीए) के विकास मॉडल पर चर्चा हुई। इस दौरान लोगों की शंकाओं और समस्याओं का समाधान भी किया गया। साथ ही, अब तक लैंड पूलिंग नीति में शामिल नहीं हुए भूमि मालिकों को अपनी जमीन के योजनाबद्ध विकास के लिए सक्रिय भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed