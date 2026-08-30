Delhi NCR News: गर्लफ्रेंड की हत्या करने के लिए हथियार लेकर घूम रहा था बदमाश, गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 06:12 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 06:12 PM IST
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। उत्तम नगर इलाके में रिश्ते खराब होने पर अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या के मकसद से हथियार लेकर घूम रहे एक बदमाश को स्पेशल स्टाफ ने गिरफ्तार किया है। पहचान उत्तम नगर निवासी 25 साल के सोहिल के रूप में हुई है। पुलिस ने इसके कब्जे से दो पिस्टल और एक कारतूस बरामद किया है। शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी ने नाबालिग रहने के दौरान उत्तम नगर में एक शख्स की हत्या कर दी थी। पुलिस आरोपी को हथियार मुहैया करने वाले साथी की तलाश कर रही है।
विज्ञापन
नई दिल्ली। उत्तम नगर इलाके में रिश्ते खराब होने पर अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या के मकसद से हथियार लेकर घूम रहे एक बदमाश को स्पेशल स्टाफ ने गिरफ्तार किया है। पहचान उत्तम नगर निवासी 25 साल के सोहिल के रूप में हुई है। पुलिस ने इसके कब्जे से दो पिस्टल और एक कारतूस बरामद किया है। शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी ने नाबालिग रहने के दौरान उत्तम नगर में एक शख्स की हत्या कर दी थी। पुलिस आरोपी को हथियार मुहैया करने वाले साथी की तलाश कर रही है।