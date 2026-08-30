Delhi NCR News: एनसीवेब स्पेशल कटऑफ आज करेगा जारी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:07 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:07 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉन कॉलिजिएट वीमेंस एजुकेशन बोर्ड(एनसीवेब) में बीए और बीकॉम प्रोग्राम में दाखिला को लेकर सोमवार को स्पेशल कटऑफ जारी की जाएगी। हालांकि अब दाखिला के लिए सीट बेहद कम बची है। एनसीवेब की निदेशक प्रो. गीता भट्ट ने बताया कि इस बार रिकॉर्ड 15 हजार से अधिक दाखिला हो चुके है। बीते छह साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी तादाद में दाखिला हुए है। वरना अमूमन तीन-चार हजार सीट खाली रह जाती थी। लेकिन इस बार लगभग 100 की संख्या में सीट दाखिला के लिए बची है जो ओबीसी और एसटी श्रेणी की है। इसके लिए सोमवार को स्पेशल कटऑफ जारी होगी। इस बार दाखिला के लिए 21 हजार से अधिक आवेदन मिले थे। दाखिला के लिए दोनों प्रोग्राम में कुल 15200 सीट थी।
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नई दिल्ली। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉन कॉलिजिएट वीमेंस एजुकेशन बोर्ड(एनसीवेब) में बीए और बीकॉम प्रोग्राम में दाखिला को लेकर सोमवार को स्पेशल कटऑफ जारी की जाएगी। हालांकि अब दाखिला के लिए सीट बेहद कम बची है। एनसीवेब की निदेशक प्रो. गीता भट्ट ने बताया कि इस बार रिकॉर्ड 15 हजार से अधिक दाखिला हो चुके है। बीते छह साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी तादाद में दाखिला हुए है। वरना अमूमन तीन-चार हजार सीट खाली रह जाती थी। लेकिन इस बार लगभग 100 की संख्या में सीट दाखिला के लिए बची है जो ओबीसी और एसटी श्रेणी की है। इसके लिए सोमवार को स्पेशल कटऑफ जारी होगी। इस बार दाखिला के लिए 21 हजार से अधिक आवेदन मिले थे। दाखिला के लिए दोनों प्रोग्राम में कुल 15200 सीट थी।