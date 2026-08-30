Delhi NCR News: नशे के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप

नई दिल्ली। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार पर नशे के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कुलदीप कुमार दिल्ली पुलिस पर नशे की बिक्री को शह देने का आरोप लगाने से पहले पंजाब में अपनी ही पार्टी की सरकार के दौरान नशे की बिक्री पर ध्यान दें। कपूर ने कहा कि विधायक हर मुद्दे पर मीडिया में राजनीतिक जगह बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कल्याणपुरी ही नहीं, पूरी दिल्ली की जनता उनकी असलियत समझ चुकी है।उन्होंने कहा कि कुलदीप कुमार जितना समय हर मुद्दे को राजनीतिक रंग देने में लगाते हैं, उतना अगर समाधान खोजने में लगाते तो कल्याणपुरी की स्थिति बेहतर होती। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि नशे की बिक्री कहीं भी होना गलत है और दिल्ली पुलिस को इसके खिलाफ कार्रवाई और सख्त करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप नेताओं को पहले पंजाब में गली-गली बिक रहे नशे को रोककर दिखाना चाहिए। कपूर ने कहा कि नशे के खिलाफ कार्रवाई को राजनीति का मुद्दा बनाने के बजाय इसे रोकने के लिए ठोस प्रयास होने चाहिए।