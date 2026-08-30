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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   MLA Kuldeep Kumar staged a sit-in protest against drug abuse

Delhi NCR News: नशे के खिलाफ विधायक कुलदीप कुमार ने दिया धरना

Sun, 30 Aug 2026 11:12 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:12 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने नशे के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भाजपा सरकार से दिल्ली में इसके नेक्सेस को तोड़ने की मांग की है। कोंडली से आप विधायक कुलदीप कुमार ने रविवार को कल्याणपुरी में अपने समर्थकों के साथ धरना दिया और नारेबाजी करते हुए कल्याणपुरी थाने तक पैदल मार्च किया।

आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इस मार्च का वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस और सरकार की मिलीभगत से दिल्ली में जगह-जगह नशा बिक रहा है। छोटे-छोटे बच्चे नशा करके बड़े-बड़े अपराध कर रहे हैं। विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि कल्याणपुरी, खिचड़ीपुर और दल्लूपुरा में झुग्गियों, गलियों और ब्लॉक्स में सरेआम नशा बिक रहा है। बच्चे पार्कों में बैठकर नशा कर रहे हैं, महिलाओं से छेड़छाड़ और हत्याओं की वारदात बढ़ रही हैं।
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कुलदीप कुमार ने मांग की कि तुरंत प्रभाव से कल्याणपुरी में नशे के अड्डे बंद कराए जाएं, नशा करने वालों को पकड़कर नशा मुक्ति केंद्र भेजा जाए और रोजगार दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अड्डे बंद नहीं हुए तो अगला आंदोलन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास तक जाएगा।
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विधायक कुलदीप कुमार डीसीपी के नाम ज्ञापन लेकर थाने पहुंचे थे लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही थाना प्रभारी किसी अन्य कार्य पर गए हुए थे। इस पर कुलदीप ने पुलिस पर छुपने का आरोप लगाया और थाने का गेट बंद करने का आरोप लगाया।
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