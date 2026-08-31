पांच मंजिला इमारत में लगी आग: ग्राउंड फ्लोर पर था गोदाम, ऊपर रहते थे किरायेदार; 100 लोगों ने ऐसे बचाई जान

गांधी नगर के पुराने सीलमपुर स्थित कुर्ती मार्केट की पांच मंजिला इमारत में रविवार सुबह आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग लगने के समय इमारत में करीब 100 लोग मौजूद थे।

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धुआं उठते ही ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले लोग सतर्क हो गए और सीढ़ियों के रास्ते छत पर पहुंच गए। बाद में सभी लोग बराबर वाली इमारत से सुरक्षित बाहर निकल आए। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।पुलिस के मुताबिक, रविवार सुबह करीब 8:21 बजे गली नंबर-8 स्थित पांच मंजिला इमारत में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की छह गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। करीब 300 गज में बनी इमारत बेहद संकरी गली में स्थित है। आग ग्राउंड फ्लोर पर बने कपड़ों के गोदाम में लगी थी। घटना के समय गोदाम बंद था।इमारत की ऊपरी चार मंजिलों पर कमरे बने हुए हैं, जहां कपड़ा फैक्टरी में काम करने वाले मजदूर रहते हैं। गोदाम से धुआं निकलता देखकर ऊपरी मंजिलों पर मौजूद लोगों को आग का पता चला। उन्होंने तत्काल इमारत खाली की और छत पर पहुंच गए। इसके बाद आसपास की इमारतों को भी खाली कराया गया।संकरी गली और सड़क पर जाम के साथ गलत तरीके से खड़े वाहनों के कारण दमकल कर्मियों को मौके तक पहुंचने में परेशानी हुई। दमकल की गाड़ियां घटनास्थल तक नहीं पहुंच सकीं। इसके बाद मेन रोड से करीब 300 मीटर लंबी पाइप लाइन जोड़कर आग बुझाने का काम शुरू किया गया। करीब ढाई घंटे की मशक्कत के बाद सुबह 10:50 बजे आग पर काबू पा लिया गया। आग को ऊपरी मंजिलों तक फैलने से पहले ही रोक लिया गया।पुलिस के अनुसार, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। क्राइम टीम और एफएसएल ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। शाहदरा जिला पुलिस आग के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है।