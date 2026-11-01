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क्राइम ब्रांच का एक्शन: दिल्ली-एनसीआर में कोकीन तस्करी सिंडिकेट का खुलासा, घाना के नागरिक समेत चार गिरफ्तार

Sun, 01 Nov 2026 04:52 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Sun, 01 Nov 2026 04:52 PM IST
सार

क्राइम ब्रांच ने दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय एक अंतरराज्यीय कोकीन आपूर्ति तंत्र का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में घाना के एक नागरिक समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 
 

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Crime Branch action Cocaine smuggling syndicate Delhi-NCR four arrested Ghanaian national
delhi police - फोटो : एएनआई

विस्तार
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क्राइम ब्रांच ने दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय एक अंतरराज्यीय कोकीन आपूर्ति तंत्र का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में घाना के एक नागरिक समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह दक्षिण दिल्ली और गुरुग्राम के प्रमुख शराबखानों और मनोरंजन स्थलों में युवाओं को निशाना बना रहा था।

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क्राइम ब्रांच दिल्ली और एनसीआर में संगठित मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। 26 मई 2026 को मुख्य आरक्षी संदीप कादियान को गुप्त सूचना मिली थी। सूचना थी कि हुकमुद्दीन दिल्ली-एनसीआर में कोकीन की आपूर्ति कर रहा है। वह द्वारका इलाके में कोकीन की एक खेप पहुंचाने वाला था। इस सूचना पर निरीक्षक अक्षय गहलोत के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनी। टीम ने द्वारका सेक्टर 9 में जाल बिछाकर हुकमुद्दीन को पकड़ा। उसके पास से 106 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाली कोकीन बरामद हुई। इस संबंध में क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। यह प्राथमिकी संख्या 139/2026 के तहत एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21 के अंतर्गत थी।
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गिरफ्तारी और जांच
पूछताछ में हुकमुद्दीन ने बताया कि उसे यह कोकीन जाबिद हुसैन से मिली थी। जाबिद हुसैन को 17 अगस्त 2026 को नूंह मेवात, हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। जाबिद ने मुश्ताक से कोकीन लेने की बात कबूली। मुश्ताक को 18 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया गया। उसने चार्ल्स ओवुसु उर्फ जॉनसन से कोकीन लेने का खुलासा किया।
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अफ्रीकी नागरिक की गिरफ्तारी और बरामदगी
जांच के आधार पर, 20 अक्तूबर 2026 को चार्ल्स ओवुसु उर्फ जॉनसन के किराए के मकान पर छापा मारा गया। यह मकान दिल्ली के खानपुर स्थित देवली एक्सटेंशन में था। वहां से 30 ग्राम कोकीन, पांच चलभाष, एक अंकीय वजन मशीन और प्लास्टिक के पाउच मिले। चार्ल्स ओवुसु ने बताया कि वह डेविड नामक नाइजीरियाई व्यक्ति से कोकीन लेता था। इस मुख्य आपूर्तिकर्ता और अन्य शामिल लोगों की तलाश जारी है।

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