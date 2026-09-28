दिल्ली: पार्कों में प्रवेश नियंत्रण पर छात्राओं का विरोध-मार्च, देर रात डीडीए ने जारी किया स्पष्टीकरण

आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद डीडीए के पार्कों में प्रवेश नियंत्रित करने को लेकर रविवार को दक्षिण दिल्ली में छात्राओं और अन्य लड़कियों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। गार्गी कॉलेज समेत आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में छात्राएं सड़कों पर उतरीं और डीडीए, पुलिस तथा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मार्च निकाला। इसके बाद कई छात्राएं देर रात आसपास के पार्कों में पहुंचीं और वहां बैठकर विरोध जताया।

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छात्राओं का कहना था कि सुरक्षा के नाम पर लड़कियों के पार्कों में प्रवेश पर रोक लगाना समस्या का समाधान नहीं है। रविवार शाम सोशल मीडिया पर वायरल हुए विरोध प्रदर्शन के एक वीडियो में एक छात्रा ने कहा कि पार्कों में सूर्यास्त के बाद लड़कियों के प्रवेश को नियंत्रित करने संबंधी नोटिफिकेशन के विरोध में मार्च निकाला गया है।छात्राओं ने रात में पार्क में बैठकर यह संदेश देने की कोशिश की कि सुरक्षा के नाम पर उनके आने-जाने पर रोक स्वीकार नहीं की जाएगी। छात्रा ने कहा कि महिलाओं के प्रति हिंसा और यौन अपराधों की समस्या का समाधान उन्हें सार्वजनिक स्थानों से दूर रखना नहीं है।विरोध बढ़ने के बाद डीडीए ने रविवार देर शाम स्पष्टीकरण जारी किया। डीडीए ने कहा कि पार्कों में आने वाले लोग पहले से निर्धारित समय के अनुसार उनका इस्तेमाल जारी रख सकते हैं। सूर्यास्त के बाद सुनसान या कम रोशनी वाले स्थानों पर नहीं जाने की सलाह केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से दी गई है। इससे पार्कों के खुलने और बंद होने के निर्धारित समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है और तय समय के भीतर पार्कों में आने-जाने पर कोई रोक नहीं है।डीडीए ने बताया कि पार्कों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है। सुरक्षाकर्मियों की तैनाती और गश्त बढ़ाई गई है, जबकि प्रवेश और निकास बिंदुओं पर सीसीटीवी निगरानी भी मजबूत की जा रही है। डीडीए ने पार्क में आने वाले लोगों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल सुरक्षा टीम या पुलिस को देने की अपील की।इससे पहले डीडीए की ओर से कहा गया था कि सूर्यास्त के बाद पार्कों में प्रवेश नियंत्रित किया जाएगा और अंधेरे वाले स्थानों पर रोशनी तथा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। इसी घोषणा के बाद छात्राओं में विरोध शुरू हुआ।